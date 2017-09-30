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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen 18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamındaki Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda, ''Üç eşik, doğum/düğün/ölüm'' adlı belgesel birinciliği kazandı.



Karabük Üniversitesi Safranbolu Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ve bazı sinema sanatçılarının da katıldığı törende, yarışmada Asuman Fırtına'nın yönettiği ''Üç eşik, doğum/düğün/ölüm'' isimli belgeselin birinci, Elif Ertürk'ün yönettiği "Ağaçeriler" isimli belgeselin ikinci ve Fikret Fırat'ın yönettiği "Kollarımdaki Yaşam" isimli belgeselin üçüncü seçildiği bildirildi.

Amatör Film kategorisinde ise Savaş Yavuz yönettiği "Koncolos" birinci, İbrahim Aybek'in yönettiği "Musahip" ikinci, Zeynep Altay'ın yönettiği "Kıllıt" isimli belgesel ise üçüncü oldu.



Kazakistan'lı yapımcı, yönetmen Prof. Dr. Sergey Azimov'a Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün verildiği törende, ayrıca, Süha Arın, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve TÜRKSOY özel ödülleri de sahiplerini buldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Karabük Vali Yardımcısı Osman Yenidoğan, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Enver Arslan ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.