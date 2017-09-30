Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

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BARTIN (AA) - Bartın'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarık K. (37) idaresindeki 41 K 8017 plakalı otomobil, Kurt köyü mevkisinde Remzi Aydoğan’ın (26) kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Aydoğan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Tarık K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Aydoğan’ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- 15 gün sonra düğünü olacaktı

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Aydoğan'ın, Kabagöz köyündeki evinden bisikletiyle çıkarak bir arkadaşının düğününe gittiği ve burada nişanlısı Ömür Ö. ile buluşacağı öğrenildi.

15 gün sonra düğünü olacağı bildirilen Aydoğan'ın, ölüm haberini alarak arkadaşının düğününden olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren nişanlısı Ömür Ö.'ye 112 Acil Sağlık görevlileri müdahale etti.