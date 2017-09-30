Bilye yutan çocuk hastanedeki müdahaleyle kurtarıldı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da oyun oynarken boğazına bilye kaçan 3,5 yaşındaki çocuk hastanede yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

Çukurkuyu beldesinde Murat-Reyhan Gülmez çiftinin oğlu Yiğit Talha, anneanesine ait evde bilye ile oynamaya başladı.

Oynadığı bilyeyi boğazına kaçıran küçük çocuğun çırpınışını gören anneannesi, misketi çıkartmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadı.

Acil Servis ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun boğazına kaçan bilye müdahale ile çıkartıldı.

Dayısı Erkan Dinç, Yiğit Talha'nın akranlarıyla bahçede oynadığı sırada aniden rahatsızlanması üzerine koşarak yanına gittiklerini söyledi.

Çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini söyleyen Dinç, "Gittiğimizde boğulmak üzere olduğunu gördük. Hemen 112 Acil Servis'i arayarak hastaneye getirdik. Çekilen röntgenin ardından boğazında bir şey olduğunu gördük. Acilen ameliyat için hazırlık yapıldı. Ancak müdahale sırasında Yiğit'in kusması ile birlikte boğazına kaçan bilye çıktı. Şu an için durumu iyi çok şükür. Herhangi bir sorunu kalmadı." dedi.

Müşahedeye alınan çocuk, kontrol altında tutulduktan sonra hastaneden taburcu edildi.