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Kocaeli'deki şüpheli ölüm

30 Eylül 2017 Cumartesi, 23:22

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 6 ay önce cesedi bulunan Afgan uyruklu Gulbeddin Harun A'nın (30) cinayet zanlısı kuzeni tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında Gulbeddin Harun A'nın (30) kuzeni A.H.A. tarafından öldürüldüğünü ve şüphelinin olayın ardından yurtdışına çıkış yaptığını tespit etti.

Cinayet zanlısı A.H.A'nın Türkiye'ye dönüş yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda A.H.A. ile Pakistan uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H.A. tutuklanırken, Pakistan uyruklu 3 kişi sınır dışı edildi.

- Olay

İstanbul'da gündelik işlerde çalışan Gulbeddin Harun A'nın cesedi, yaklaşık 6 ay önce Mollafenari Mahallesi Çayırlar mevkisi ormanlık alanında odun toplayan bir kişi tarafından çürümüş halde bulunmuştu.

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