ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

30 Eylül 2017 Cumartesi, 23:39


ANTALYA (AA) - Antalya’da düzenlenen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nın ilk tur grup müsabakaları sona erdi.

Maçları Atatürk, Kepez Turgut Özal ve Antalya spor salonlarında yapılan organizasyonda, 18 takım mücadele etti.

A Grubu'nda oynanan maçlarda Kastamonu Basketbol, Urla Belediyesi'ni 57-56, Edirnespor Basketbol, Yalova VİP'i 75-73, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim, Fenerbahçe Gelişim'i 66-40 mağlup etti.

B Grubu'nda Mersin Basketbol, Mersin Üniversitesi'ni 88-45, Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlikspor, İstanbul Gücü'nü 90-78, Çankaya Üniversitesi, İzmit Belediyespor'u 71-56 yendi.

C Grubu'nda ise Elazığ İl Özel İdare, Orduspor'u 69-59, Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Bayraklı Belediyesi'ni 80-49, Erdemit Belediyesi Gürespor da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 70-63 mağlup etti.

Oynanan ilk tur karşılaşmalarının ardından A Grubu’nda Kastamonu Basketbol, Urla Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim, B Grubu’nda Tosyalı TOYO Osmaniye Gençlikspor, İzmit Belediyespor ve Mersin Basketbol, C Grubu’nda ise Kırçiçeği Bodrum Basketbol ile Edremit Belediyesi Gürespor, Final Grubu'na yükseldi.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Anadolu Medeniyetlerinden İzler&quot; defilesi
YEREL

"ANADOLU MEDENİYETLERİNDEN İZLER" DEFİLESİ

Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
YEREL

GOLF: MVK ULUSLARARASI TÜRKİYE AMATÖR AÇIK ŞAMPİYONASI
Eski Burdur Valisi Kürklü'nün gözaltına alınması
YEREL

ESKİ BURDUR VALİSİ KÜRKLÜ'NÜN GÖZALTINA ALINMASI
Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları
YEREL

RED BULL SEA TO SKY ENDURO YARIŞLARI
Antalya'da sağanak
YEREL

ANTALYA'DA SAĞANAK