MUĞLA (AA) - "Princess Globe-2017" Güzellik Yarışması, Bodrum ilçesinde yapıldı.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde dans gösterileriyle başlayan yarışmada, Montenegro uyruklu modacı Aleksandar Dudado'nun tasarımları izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Almanya, Çin, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Tataristan, Romanya, Ermenistan, Hong-Kong ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkeden gelen yarışmacılar, dereceye girebilmek için jüri karşısına çıktı.
Rusya'dan Anastasia Belskikh'in birinci olduğu yarışmada, Montenegro'dan Sladyana Martic ikinci, Ukrayna'dan Maria Moroz üçüncü, Türkiye'den Ezgi Demir dördüncü ve Sırbistan'dan Bilyana Vuyanovic de beşinci seçildi.
Yarışma birincisi Anastasia Belskikh'in Malezya'da düzenlenecek Kainat Güzellik Yarışması'na katılacağı belirtildi.