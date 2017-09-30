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"Anadolu Medeniyetlerinden İzler" defilesi

01 Ekim 2017 Pazar, 00:01

ANTALYA (AA) - Modacı Vural Gökçaylı'nın "Anadolu Medeniyetlerinden İzler" koleksiyonu Antalya'nın Alanya ilçesinde engelliler yararına düzenlenen defileyle tanıtıldı.

Alanya Belediyesinin katkılarıyla Alanya Kalesi'nde tarihi Bedesten Çarşısı'nda düzenlenen defilede modacı Gökçaylı'nın Anadolu Medeniyetlerinden İzler adlı koleksiyonunda bulunan Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinden esinlendiği 69 kıyafet sergilendi.

Modacı Gökçaylı, Alanya defilesine özel olarak Alanya muz lifi ve Alanya ipeği kozasından üretilmiş 3 adet tasarımı izleyicilerin beğenisine sundu.

Yaklaşık 1 saat süren defile sonunda podyuma tüm mankenlerle çıkan Vural Gökçaylı ayakta alkışlandı. Defile sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel katılımcılara teşekkürlerini sundu ve Gökçaylı'ya hediye takdim etti.

Defileye İş adamı Rahmi Koç'un yanı sıra Sevda-İbrahim Yazıcı, Güler Yiğit-Halil Değer, Sennur Hamamcıoğlu, Füsun Topbaş, Zerrin-Giray Bilimer, Tan Sağtürk de katıldı.

Defilenin geliri Alanya'da hizmet veren Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneğinin Alanya Belediyesi ile ortak yürüttüğü fizik tedavi-rehabilitasyon ve yaşam evi projesine aktarılacak.

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