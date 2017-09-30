Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde otomobille panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yakup Tekin idaresindeki 33 UF 448 plakalı panelvan, Mut-Karaman istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Öner Öztürk yönetimindeki 33 L 1629 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Tekin ve Öztürk ile otomobildeki Havva Öztürk ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Mut ve Karaman devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralılardan Havva Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öztürk'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Morgu'na gönderildi.