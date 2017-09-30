Çankırı'da trafik kazası: 4 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 özel harekat polisi yaralandı.
Tuz Mağarası yolu Esentepe Mahallesi mevkisinde, Mehmet Sarman idaresindeki 34 UH 9874 palakalı otomobil kontrolden çıkarak, yaklaşık 40 metrelik şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Mehmet Sarman ile araçta bulunan Mesut Atma, Oğuzhan Güzel ve Osman Gürbüz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Osman Gürbüz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada, 4 yaralının Ankara'da görevli özel harekat polisi oldukları ve Çankırı'da bir arkadaşlarının düğün törenine katıldıktan sonra tekrar Ankara'ya dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.