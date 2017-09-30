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"Adana Huzuru Güven Operasyonu 2"

01 Ekim 2017 Pazar, 02:53

ADANA (AA) - Adana'da "Adana Huzuru Güven Operasyonu 2" uygulaması kapsamında, bin 700 polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı.

Emniyet Müdürü Selami Yıldız koordinesinde kent merkezinde başlatılan sabit yol uygulaması ve umuma açık yerlerdeki denetimlere, aralarında özel harekat, terör, narkotik ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu bin 700 polis katıldı.

Ekiplerin 14 bin 855 kişiye genel bilgi taraması yaptığı uygulamada, aranan 31 kişi yakalandı, 37 kişi gözaltına alındı, 3 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

Uygulamada 5 bin 233 aracı kontrol eden ekipler, aranan 10 aracı buldu, 13 aracı trafikten men etti, 38 aracın sürücüsüne de toplam 32 bin 863 lira para cezası kesti.

Çalışmalarda, 16 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 22 şarjörle 315 mermi, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 29 dolu kartuş, 3 kesici ve delici alet, 227 gram satışa hazır esrar ve bin 702 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulamaları yerinde kontrol ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet Yıldız'a bir kadın uygulamadan dolayı teşekkür etti.

Yıldız, uygulamada ele geçirilen malzemelerin basına gösterilmesi sırasında yaptığı açıklamada, emniyet mensuplarının Adana'nın huzuru için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Bu çalışmalarında basın ve vatandaşların desteğinin önemli olduğunu belirten Yıldız, huzurlu bir Adana'nın oluşması için çalışmalara devam edileceğini kaydetti.

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