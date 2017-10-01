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Karabük'te çakmak gazından zehirlendiği iddia edilen genç öldü

01 Ekim 2017 Pazar, 03:43

KARABÜK (AA) - Karabük'te çakmak gazından zehirlendiği ileri sürülen genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Yeşil Mahalle 100. Yıl Caddesi'ndeki boş arazide çakmak gazı çeken Soner S. (17) ve Fatih B. (17) rahatsızlanarak yere yığıldı.

Bir ara kendine gelen Fatih B, cep telefonuyla yakınlarını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Soner S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Fatih B. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Savcı ve polisin incelemesinin ardından Soner S'nin cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, olay yerinde 3 adet çakmak gazı tüpü buldu.

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