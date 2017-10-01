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Adana'da Almanca öğretmeninin hayatını kaybettiği kaza

01 Ekim 2017 Pazar, 10:22
Adana'da Almanca öğretmeninin hayatını kaybettiği kaza

ADANA (AA) - Adana'da 3 gün önce Almanca öğretmeni Fatma Durak'a çarparak ölümüne neden olan otomobili kullandığı iddiasıyla 15 yaşındaki kız çocuğu gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Durak'ın yaşamını yitirdiği 28 Eylül'deki kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza yerindeki parçaları inceleyen ekipler, Durak'a çarpıp kaçan aracın kırmızı renkli otomobil olduğunu tespit etti. Yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ekipler, aracın plakasını belirledi.

Kazaya karışan 33 DYT 71 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi'nde üzeri çadırla örtülmüş halde bulundu.

Araç sahibinin ifadesinde otomobili arkadaşı M.G'ye emanet verdiğini, kazanın nedenini sorduğunda direğe çarptıkları cevabını aldığını söylediği öğrenildi.

Görgü şahitlerinin ifadesini de alan ekipler, kaza anında otomobili M.G'nin yanındaki kız arkadaşı Y.Ö'nün (15) kullandığını belirledi. Merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda Y.Ö. gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan M.G. ise kaçtı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Y.Ö, psikolog nezaretindeki ifadesinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 28 Eylül'de yeğeniyle yolun karşısına geçmeye çalışan 31 yaşındaki Almanca öğretmeni Fatma Durak'a plakası ve sürücüsü belirlenemeyen araç çarpmıştı. Durak, Yüreğir Başkent Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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