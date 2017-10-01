Kırklareli'deki terör operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu öne sürülen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde, PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen 6 şüpheliyi dün yasa dışı yollardan yurt dışına geçiş yapmaya çalışırken yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y, H.B, V.Ç. ile D.Z. tutuklanırken, Ö.Ç. ve İ.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.