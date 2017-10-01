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Kırklareli'deki terör operasyonu

01 Ekim 2017 Pazar, 10:54

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu öne sürülen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde, PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen 6 şüpheliyi dün yasa dışı yollardan yurt dışına geçiş yapmaya çalışırken yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y, H.B, V.Ç. ile D.Z. tutuklanırken, Ö.Ç. ve İ.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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