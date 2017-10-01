Ordu'da cinayet

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde evinde tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Osman K. (45), arazi meselesinden mahkemelik olduğu kardeşi Mehmet K'nin davada şahit gösterdiği Hasan Dalgıç'ın (62) Yeniköy Mahallesi'ndeki evine gitti.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dalgıç, tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Dalgıç'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Katil zanlısı Osman K, cinayetin ardından jandarmaya teslim oldu.