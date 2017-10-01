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Hırsızlık zanlıları iş yeri çalışanları tarafından yakalandı

01 Ekim 2017 Pazar, 11:00

ADANA (AA) - Adana'da akaryakıt istasyonundaki oto yıkama makinesinde bulunan bozuk paraları çalıp kaçmaya çalışan 2 zanlı, iş yeri çalışanları tarafından yakalandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki akaryakıt istasyonunda motosikletlerini yıkayan 2 kişinin, makinedeki bozuk paraları çalarak kaçtığını görenler, durumu istasyon görevlileri ve polise bildirdi.

İş yeri çalışanları tarafından yakalanan A.D. (17) Çocuk Şube Müdürlüğüne, A.K. (19) de Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

İstasyondaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlıların, tornavidayla makinenin kilidini kırıp bozuk paraları çalması yer alıyor.

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