Yüksekova'daki patlama

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ağabeyiyle oynadığı sırada moloz yığınındaki maddenin patlaması sonucu yaşamını yitiren 5 yaşındaki Umut Kozay'ın cenazesi defnedildi.
Otopsi için Van'a gönderilen Kozay'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
İlçeye getirilen cenaze, gözyaşları arasında Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Patlamada yaralanan Erhan Kozay'ın Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Dün, Eski Kışla Mahallesi Orman Caddesi'ndeki moloz yığınında bulunan patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu, oyun oynayan Umut (5) yaşamını yitirmiş, ağabeyi Erhan Kozay (7) yaralanmıştı.