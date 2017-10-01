ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yüksekova'daki patlama

01 Ekim 2017 Pazar, 11:12

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ağabeyiyle oynadığı sırada moloz yığınındaki maddenin patlaması sonucu yaşamını yitiren 5 yaşındaki Umut Kozay'ın cenazesi defnedildi.

Otopsi için Van'a gönderilen Kozay'ın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

İlçeye getirilen cenaze, gözyaşları arasında Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Patlamada yaralanan Erhan Kozay'ın Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dün, Eski Kışla Mahallesi Orman Caddesi'ndeki moloz yığınında bulunan patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu, oyun oynayan Umut (5) yaşamını yitirmiş, ağabeyi Erhan Kozay (7) yaralanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Yüksekova'da patlama
YEREL

YÜKSEKOVA'DA PATLAMA
Irak sınırındaki çatışma
YEREL

IRAK SINIRINDAKİ ÇATIŞMA