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İşçi servisi devrildi: 16 yaralı

01 Ekim 2017 Pazar, 11:13

KARABÜK (AA) - Karabük'te, tekstil işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolunda Davut Küçükbulut yönetimindeki 37 HH 811 plakalı servis aracı, Çevrikköprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 4 kişi özel bir hastaneye ve 2 kişi ise Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aracın, Kastamonu'dan Karabük'e tekstil işçisi taşıdığı öğrenildi.

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