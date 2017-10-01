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"Notre Dame - Quasimodo" müzikali Gaziantep'te

01 Ekim 2017 Pazar, 11:26

GAZİANTEP (AA) - Kumbara Görsel Sanatlar, Victor Hugo’nun ölümsüz eseri "Notre Dame - Quasimodo" müzikalini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturacak.

Vural Bingöl'ün Türkçeye uyarlayıp yönettiği müzikalde, Elif Arpacı, Andrea Primavera, Erhan Yaman, Ali Kemal Aydın, Serhat Özden, Ayca Ergun, Merve İp, Nilüfer Ömürlü, Dilek İlker, Tamer Aksu, Sibel Kuşi ve Göker Yıldız rol alıyor.

Fransız İhtilali sonrası ülkenin karanlık günlerinden kesitlerin anlatıldığı oyunda, çirkin ve kambur kilise görevlisi (zangoç) Quasimodo ile Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo’nun, semtte yaşayan çingene kızı Esmeralda’ya olan aşkları, Quasimodo ile Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkiler romantik yaklaşımla ele alınıyor.

Oyun, 8 Ekim Pazar günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

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