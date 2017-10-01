Kocaeli Şehir Tiyatroları, perdelerini açıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2-22 Ekim tarihlerinde 5 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Yirminci yılını kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları perdelerini yarın Keşanlı Ali Destanı oyunuyla açıyor. Haldun Taner'in yazdığı ve epik tiyatronun önemli örneklerinden biri kabul edilen Keşanlı Ali Destanı'nda, yaratıcı kadronun yanı sıra 43 oyuncu rol alıyor.

İlk kez 1964'te sahnelenen ve aradan yıllar geçmesine rağmen Türk tiyatrosunun temel taşlarından biri olma özelliğini yitirmeyen oyunun yönetmenliğini Nurullah Tuncer yapıyor.

Oyun 2 Ekim, 5 Ekim, 6 Ekim, 12 Ekim, 13 Ekim'de saat 20.00'de, 7 Ekim ile 14 Ekim'de ise saat 15.00 ve 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de izlenebilecek.

Keşanlı Ali Destanı tiyatro oyununun konusu ise şöyle:

"Sineklidağ, büyük bir şehirde, yoksul insanların yaşadığı büyük bir gecekondu mahallesidir. Ali de Sineklidağ'da oturur. Aynı mahallede birlikte büyüdüğü Zilha'yı sevmektedir. Fakat Zilha'nın dayısı Çamur İhsan, mahallenin belalısıdır. Haraç toplar, herkesin korktuğu, en sevilmeyen adamdır. Bir gün Zilha'nın amcası öldürülür ve suçu Ali'nin üzerine atarlar. Ali bir türlü suçsuzluğunu ispat edemez. Aksine mahalleli tarafından takdir edilir. Katil olmadığını, suçsuz olduğunu anlatamayan Ali, hapishanedeki yaşadığı olaylarla iyice meşhur olur ve en sonunda hakkında çıkarılan ünden faydalanmak zorunda kalır. O artık halk kahramanı olarak görülmeye başlanmıştır bile."

- "Beyaz Tay"

Erdem Irmak'ın hem yazıp hem de yönettiği "Beyaz Tay", SDKM Oda Tiyatrosu'nda 11 Ekim Çarşamba ve 15 Ekim Pazar günü 14.00'de çocuklar için sahnelenecek.

Oyunda diğer atlarda olmayan bazı özelliklere sahip Beyaz Tay'ın yaşamı ve ilginç serüveni anlatılıyor.

- "Mahallenin Neşesi"

Taylan Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Mahallenin Neşesi"nde, Işık Öztorun, Tekin Ezgütekin, Ahsen Gül Ever ve Ufuk Tuncer rol alıyor.

Eserde, iş arayan Hamdi'nin, mahalleye gelen Karagöz-Hacivat gösterisinden etkilenmesi ve İsmail'in fikriyle kapı kapı dolaşarak mani söylemeye, bir taraftan da tef çalarak bahşiş toplamaya karar vermesi konu ediliyor.

Oyun, 18 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de ve 22 Ekim Pazar günü saat 14.00'te SDKM Oda Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

- "İyi geceler anne"

Marsha Norman'ın yazdığı, Serhat Güzel'in yönettiği ve çevirmenliğini Yıldırım Türker'in yaptığı "İyi Geceler Anne" adlı oyun, 18 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Oda Tiyatrosu'nda oynanacak.

Seda Güven Şahin ve Ahsen Gül Ever'in rol aldığı oyun, Jessie ve birlikte yaşadığı annesi Thelma'nın beraber geçirdikleri son geceyi anlatıyor.

- "Hak"

Berkay Ateş'in yazdığı, Bora Seçkin'in yönetmenliğini yaptığı "Hak" adlı oyunda, kıyımın, savaşın ve ölümün orta yerinde kalan kadınların hikayesi anlatılıyor.

Eylem Tanrıver, Zuhal Erkaya ve Senem Akman'ın rol oynadığı oyun, 19 Ekim Perşembe saat 20.00, 20 Ekim Cuma saat 20.00 ve 21 Ekim Cumartesi saat 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.