Otomobilden telefon hırsızlığı kamerada

ADANA (AA) - Adana'da park halindeki otomobilden cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalandı.
Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde meydana gelen olayda, Zeynelabidin İran (32), hafif ticari aracını yol kenarına park edip eşiyle birlikte alışverişe gitti.
Çift, aracın arka koltuğunda oturan iki çocuğun hava alabilmesi için de camları açık bıraktı.
Alışverişten dönen çift, araçta bıraktıkları cep telefonunun çalındığını öğrenince polise başvurdu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, çiftin araçtan inip uzaklaştığı sırada yanlarından geçen bir kişinin, daha sonra dönüp açık pencereden uzanıp aracın ön kısmında bulunan cep telefonunu alıp uzaklaştığı görüldü.
Ekipler, görüntülerden kimliğini belirlediği hırsızlıktan sabıkalı şüpheli Barış Z'yi (25), yakalandı.
Zanlı sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.