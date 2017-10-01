Canlı mühre ile avcılığa ceza

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KARS (AA) - Kars'ta, doğadaki yırtıcı hayvanları avlamak amacıyla güvercinleri "canlı mühre" olarak kullandığı belirlenen biri Suriyeli 2 avcıya 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.

Kağızman ilçesi Deniz Gölü mevkisinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonda, yıl boyunca yasaklı olan yırtıcı kuş avı yaptıkları tespit edilen H.B. ile Suriye uyruklu A.H'yi suçüstü yakaladı.

Yasa dışı avcılık yapan şahısların üst ve araçlarındaki aramada, canlı mühre olarak kullanılan 21 güvercin ve yırtıcı hayvanları avlamakta kullanılan çok sayıda tuzak ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince, H.B ile A.H'ye 3 bin 432 lira idari, 11 bin 550 lira da tazminat cezası uygulandı.