Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

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ANTALYA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yılın 8 ayında Irak'a yapılan ihracatta yüzde 25 artış olduğunu bildirdi.

Büyükekşi, TİM eylül ayı ihracat verilerine ilişkin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) AGT firmasının üretim tesislerinde düzenlenen basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hazır giyim sektöründe yaşanan yüzde 1,8 düşüşe yönelik soru üzerine Büyükekşi, geçen sene özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden ve sonrasında hem Almanya hem de Hollanda ile seçim arefesinde sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Büyükekşi, "Bayram tatilinin de araya girmesiyle hazır giyimde böyle bir düşüş yaşandı. İnşallah bundan sonraki aylarda bu sektörümüz telafi edecektir." dedi.

Kuzey Irak'taki referandumun ardından Türkiye ile Bağdat yönetimi arasında yaşanan yakınlaşmanın ihracata nasıl yansıyacağı yönündeki soruyla ilgili Büyükekşi, geçen sene merkezi yönetimle yaşanan sıkıntılar nedeniyle Irak'la olan ihracatın düştüğünü hatırlattı. Büyükekşi, Türkiye'nin Irak merkezi hükümetine Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı ziyaretin ardından yaklaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"O günden beri, eylül ayı hariç 8 aylık rakamlara baktığımda Irak ihracatımızda yüzde 25 artış vardı. Sadece bu ay yüzde iki düşüş yaşandı. O yüzden merkezi hükümetle şu anda ticaret açısından bir sorun yok. Bundan sonrası önemli. Çünkü, özellikle Irak'a ihracatımızın neredeyse yüzde 100'e yakın bir kısmını karayoluyla, Habur Sınır Kapısı'ndan gerçekleştiriyoruz. O yüzden, eğer geçişte bir sıkıntı olursa burada başka sorunlar karşımıza çıkar. Bunun için hükümetimizin alacağı kararları bekliyoruz. Dünya zaten bu yapılan referanduma karşı. Biz gelişmeleri takip edeceğiz. Bütün havayolları Erbil'e uçuşları durdurdu. Burada ihracatçıların ve malların ulaşımını nasıl sağlanacak? Ne olacak? Bekle gör politikası uyguluyoruz."

Soru cevap bölümünün ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Büyükekşi'ye AGT yönetimi tarafından plaket takdim edildi.