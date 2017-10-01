Tarihi Rumkale'de "Su Sporları Festivali"

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale'de, ilk kez düzenlenen Su Sporları Festivali, "dragon bot" yarışlarıyla başladı.

Festival kapsamında, 520 sporcudan oluşan 26 takımın katıldığı yarışmanın startını Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptı.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fırat Nehri'nin en güzel yerinin Rumkale çevresi olduğunu belirtti.

Bölgenin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Şahin, "Burada büyük bir inanç turizmi de var. Burayı tüm dünyaya tanıtacak etkinlikler yapıyoruz. Bu yüzden su oyunları festivalini düzenledik. Tüm Türkiye burada. Fırat'ı yeniden keşfediyoruz. Buradaki medeniyeti geleceğe taşımak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Festival kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen'in serbest dalış yapacağını aktaran Şahin, şunları anlattı:

"Şahika, Van Gölü'ne dalmış ve yer altındaki güzellikleri tüm dünyaya göstermişti. Fırat'ın altında da saklı bir cennet var, Zeugma var. Buradaki birçok eseri kurtarmaya çalıştık ama Zeugma'nın en önemli eserleri halen suyun altında. Şahika suyun altına dalarak bu güzellikleri tüm dünyaya gösterecek. Buradaki güzellikleri dünyaya göstereceğiz"

- Rumkale

Gaziantep'in Nizip ve Yavuzeli ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçeleri sınırlarında bulunan, Urartu, Babil, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini taşıyan Rumkale, Merzimen Çayı'nın Fırat Nehri'ne döküldüğü bölgede, kayalıklarla çevrili bir tepede bulunuyor.

Kale ve çevresi, bünyesinde barındırdığı tarihi yapıların yanı sıra özellikle bahar aylarında Fırat Nehri boyunca uzanan doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hristiyanlar tarafından da kutsal sayılan Rumkale'yi, Hazreti İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın Roma döneminde mesken tuttuğu ve kayadan oyma bir odada İncil nüshalarını çoğalttığı rivayet ediliyor.

Doğu ve batı tarafındaki sur duvarlarında onarım yapılan kalenin kuzeyinde yer alan ve 13. yüzyılda Yakubi Azizi Barşavma'nın adına inşa ettirdiği manastırda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen restorasyon çalışmalarında da sona gelindi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de kent turizmine yeni bir soluk kazandırmak amacıyla tarihi Rumkale'de su altı arkeoloji müzesi kuracak.

