Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da "İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe 3" konulu sempozyum düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve İslami İlimler Araştırma Vakfınca SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyuma katılan 8 ülkeden 60 akademisyen ve araştırmacı "Sahabe ve dirayet ilimleri" konusunda fikirlerini paylaştı.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Hayati Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sahabe" konulu sempozyumların üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Sahabe toplumunun, İslam medeniyetinin kurucu nesillerinden olduğuna işaret eden Yılmaz, "Sahabenin doğru anlaşılması ve topluma intikal edilmesi önemli bir ihtiyaç. Bu noktada Sakarya Üniversitesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfınca bu konuyu ele aldık. Bu toplantıda sahabenin dirayet ilmi dediğimiz, akli ilimlerle konularla alakalı öncülüğü ve açtığı çığırlar konusuydu. Programa 8 ülkeden 60 akademisyen katıldı. Toplamda 28 tebliğimiz var, bunlar yabancı hocalarımız tarafından katılımcılara sunuldu. Katılım noktasında da bizi memun eden bir toplantı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Yılmaz, sona eren sempozyuma ilginin yoğun olduğunu ve katılımcıların programın devamı konusunda talepleri ilettiklerini bildirdi.

SAÜ'nün bu konularda gayet iyi çalışmalar yaptığını vurgulayan Yılmaz, "Toplantımızın amacı sahabeyi topluma doğru tanıtmak. Onların gerçek fonksiyonlarını ve değerlerini oraya koymak. Bu noktada amacımıza ulaşmıştık. Sahabe olmadan olmayacağı ve İslam'ı doğru anlayamayacağımız gibi bir sonuç ortaya çıktı. Sahabe nesliyle ilgili değerli bilgiler bulunmaktadır. Bu konuda biz Müslümanların da örnek nesil olan sahabeyi doğru anlamak konusunu bu sempozyumlarda ortaya koyduk." ifadesini kullandı.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı da sempozyumun "Sahabe ve Dirayet İlimleri" konu başlığıyla gerçekleştirildiğini ve bu konuda uluslararası yapılan ilk program olduğunu aktardı.

İslami İlimler Araştırma Vakfı'yla ortak düzenledikleri sempozyumun katılımcılarının dikkatli bir şekilde seçildiğini belirten Bostancı, şöyle konuştu:

"Dirayet ilimleri dediğimiz; fıkıh, tefsir, hadis, tasavvuf gibi ilimlerde ne tür şeyleri ortaya koymuşlar, bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Bu bilgilerden de günümüzde yararlanacağız inşallah. Ehli sünnette sahabenin konumu konusunda genelde bir ittifak var. Fakat ülke bazında bazı konularda farklı düşünceler ortaya çıkabiliyor. Zaten bu programın amacı tartışarak doğruyu bulmaktı. Sempozyum vesilesiyle Türk ve yabancı akademisyenler aynı platformla bir araya geliyorlar. Sempozyumun İslam dünyasında ilmi gelişime katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

İslami İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan vekili Prof. Dr. Salih Tuğ ise sempozyumda ilmi tebliğlerin tartışıldığını söyledi.

Sahabenin, İslami ilimlere ve İslam dininin ana yapısına dair katkıları olduğunu vurgulayan Tuğ, "Bu alanlara katkıların ne olduğu, hangi alanda hangi derinliğe sahip olduğu, İslam'ın anlaşılmasında sahabenin hem bilgilerini hem de yaşayışlarını örnek rol model olmaları dolayısıyla önemli bu sempozyumda tartışıldı." ifadesini kullandı.