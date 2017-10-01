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Suriye sınırındaki orman yangını

01 Ekim 2017 Pazar, 14:13

HATAY (AA) - Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Lazkiye kırsalına yönelik saldırılar sonrası Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında 6 gün önce çıkan orman yangını, bölgede etkili olan yağış sonrası söndü.

Muhaliflerin kontrolündeki Cebel Ekrad bölgesindeki Tüffahiye tepesi yakınlarında 6 gün önce çıkan orman yangını gece saatlerine kadar sürdü.

Saldırılar nedeniyle muhaliflerce kurulan itfiaye ekiplerinin müdahale edemediği sınıra 3 kilometre mesefedeki yangın, gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle söndü.

Yangında kızılçam ormanlarının yanı sıra meyve bahçelerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

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