Suriye sınırındaki orman yangını

HATAY (AA) - Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Lazkiye kırsalına yönelik saldırılar sonrası Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında 6 gün önce çıkan orman yangını, bölgede etkili olan yağış sonrası söndü.
Muhaliflerin kontrolündeki Cebel Ekrad bölgesindeki Tüffahiye tepesi yakınlarında 6 gün önce çıkan orman yangını gece saatlerine kadar sürdü.
Saldırılar nedeniyle muhaliflerce kurulan itfiaye ekiplerinin müdahale edemediği sınıra 3 kilometre mesefedeki yangın, gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle söndü.
Yangında kızılçam ormanlarının yanı sıra meyve bahçelerinin de zarar gördüğü öğrenildi.