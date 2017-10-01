Adana'da firari hükümlü yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da suç örgütü davası kapsamında hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü Uğur Arıkan'ın merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda firari hükümlüyü yakaladı.
Suç örgütü davası kapsamında hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, yaklaşık bir yıldır aranan Arıkan, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.