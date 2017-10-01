Tarihi Rumkale'deki "Su Sporları Festivali"

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GAZİANTEP (AA) - Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale'de, ilk kez düzenlenen Su Sporları Festivali kapsamında Fırat Nehri'ne 40 metre serbest dalış gerçekleştirdi.

Ercümen, dalışın ardından yaptığı açıklamada, daha önceki yıllarda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Van Gölü'nde bir araya geldiklerini belirtti.

Yine bir dalış etkinliğinde Fatma Şahin ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadını aktaran Ercümen, "Bana 'Buradaki Rumkale'de ilk sen dalmalısın, burayı tüm dünyaya tanıtmalıyız' demişti. Ben de buraya büyük bir merakla geldim. Gerçekten burası cennet gibi bir yer. Burayı ne Türkiye ne de dünya biliyor. Amacımız burayı dünyaya tanıtmak. Burada suyun altında kalmış bir şehre de daldım. Rumkale'nin önünde de daldım. Su sporlarının rahatlıkla yapılacağı bir yer." diye konuştu.

Fatma Şahin ise düzenledikleri su sporları festivaliyle bölgeyi tanıtmak istediklerini belirterek, "Bu yıl ilk festivalimizi yaptık. Şahika kardeşimizle ilkini yaptık. Bundan sonra da inşallah Zeugma'da o gördüğünüz güzellikleri, buradaki suyun altında da göreceksiniz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Ercümen, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e Türk bayrağı hediye etti.



