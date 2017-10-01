Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

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ANTALYA (AA) - Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6'lık bir artış olması memnuniyet verici. 2013'deki Gezi olayları ile başlayan ve sonrasındaki terör saldırılarına karşı direnen ekonomimizin toparlandığını görüyoruz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) eylül ayı ihracat verilerine ilişkin basın toplantısında konuşan Bakan Yardımcısı Metin, Antalya'nın turizm sektörü başta olmak üzere, tarımıyla ve sanayisiyle büyümeyi başarmış, bu yolda çok hızlı ilerleyen bir il olduğunu belirtti.

Metin, 2001 yılında yaşanan krizde devletin küçüldüğünü ve üretimin yok olmaya yüz tuttuğu bir dönem yaşadıklarını, sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki bir siyasi hareketin halktan karşılık bularak, 15 yıldır ülkeyi yönettiğinini hatırlattı.

Hükümetin yaşanan ekonomik krizi ortadan kaldırmak için yapısal reformlar yaptığını, sanayici ve iş adamlarının da lokomotifliğinde Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü kaydetti.

Metin, 2013 Mayıs'ının Merkez Bankası döviz rezervlerinin en yüksek olduğu, faizlerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en düşük olduğu, borsanın her gün rekorlar kırdığı, ekonomik değerlendirme kuruluşlarının 23 yıl sonra Türkiye'nin notunu yükselttiği, dünyadaki en büyük 10 ihaleden üçünün yapıldığı, IMF'ye borcun son taksidinin ödendiği ay olduğunu hatırlattı.

Ancak 2013 Mayıs'nın Gezi olaylarının da olduğu ay olduğuna dikkati çeken Metin, şunları ifade etti:

"Ondan sonra Türkiye'de yaşananları hepimiz biliyoruz. Neden? Çünkü, 2002 yılından beri yaşadığı siyasi istikrarla yaptığı yapısal reformlarla ve geleceğe dair attığı büyük adımlarla ileriye doğru yürüyen büyük Türkiye'nin engellenmek istenmesine yönelik hamlelerin başladığı bir dönemin başıdır. 15 Temmuz gibi bir ülkenin yaşayabileceği en kötü terör saldırısına karşı, akşam o tanka, uçağa, helikoptere karşı göğsünü siper ederek mücadele eden, FETÖ terör örgütünün alçaklığına karşı hamle yapan bu millet, esnaf sabahleyin dükkanını açtı, sanayicisi üretimin başına geçti. Üretimimiz, 16 Temmuz itibarıyla hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bunun adı büyük Türk milletidir, başka bir şey değildir. Dünyanın başka yerinde de olacak şey değildir."

- "Ekonomimiz toparlanıyor"

Metin, 2002'den itibaren ihracata dayalı bir büyüme modeline geçtiklerini ve bunun da karşılığını aldıklarına işaret ederek, bu yılın ilk yarısında ortalama yüzde 5,1 olarak yaşanan büyümenin 1,98'lik bölümünün ihracattan geldiğini vurguladı.

Yatırımların ihracatla büyüdüğünü, bunun için sektörün ihtiyacı olan girdi maliyetlerini düşürmeye çalıştıklarını anlatan Metin, "İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6'lık bir artış olması memnuniyet verici. 2013'deki Gezi olayları ile başlayan ve sonrasındaki terör saldırılarına karşı direnen ekonomimizin toparlandığını görüyoruz." diye konuştu.

- "Ekonomik operasyonları savuşturduk"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Antalya'nın turizmin yanında tarım ve ticaret merkezi olduğunu, ilk 500 ve bindeki sanayi kuruluşları ile birlikte sanayisiyle de yükselen bir şehir olma noktasında emin adımlarla yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin ağırlıklı olarak ihracatla büyüdüğünü kaydeden Karaloğlu, "Gezi olaylarından sonra içeride ve dışarıdaki birçok ekonomik ve finansal operasyona rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve iş dünyasının kararlı tutumu ve iş birliğiyle içerideki ve dışarıdaki bütün operasyonları boşa çıkardık. Bu ekonomik gücümüz, müteşebbisimizin ve sanayicimizin kararlılığı olmasaydı belki bu operasyonları bu kadar kolay savuşturamazdık." ifadelerini kullandı.



- Antalya'dan 150 ülkeye ihracat

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı da bölge cofrafyasında ve dünya genelinde oldukça zor bir yılı geride bıraktıklarını anlattı.

Ekonominin, özverili ihracatçıların çalışmasıyla gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Satıcı, "Antalya, Burdur ve Isparta illerinin ihracatından oluşan bölgemiz ihracatında 2017 yılının 9 aylık döneminde önemli artışlar kaydettik. Bin 313 üyemizle dünya genelinde 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yaptık. Bölgemiz ihracatında yılbaşından bu yana kazandığımız hızlı ivme sonucunda 2017 yılını başarılarla tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Satıcı, tüm sektörlerin ülke ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için azimle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.