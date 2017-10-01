Lösemiye dikkat çekmek için pedal çeviriyor

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DÜZCE (AA) - Lösemi hastası oğlunu kaybeden Kemal Yücel, hastalığa dikkat çekmek amacıyla başlattığı "Her Pedal Bir Umut Olsun" projesi ile Adana'dan İstanbul'a başlattığı bisiklet yolculuğunda, bin 700 kilometreyi aşarak Düzce'ye ulaştı.

Bolu Dağı'nı aşarak Kaynaşlı mevkisine gelen Yücel, burada Düzce Bisiklet Kulübü üyesi yaklaşık 50 bisikletli tarafında karşılandı.

Sağanağa rağmen kulüp üyeleri ile D-100 karayolundan kent merkezine ulaşan Yücel, kendisini bekleyen bisiklet gönüllüleri ile buluştu.

Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her pedal bir umut olsun" diyerek Adana'dan yola çıktığını belirterek, amacının kök hücre, kan ve organ bağışlarına dikkati çekmek olduğunu dile getirdi.

Bugün Düzce'deki bisiklet severler tarafından karşılandığını ve çok mutlu olduğunu vurgulayan Yücel, "Yağmura ve soğuğa rağmen pedal çeviriyoruz. Umudumuz beklentimiz her zaman var. Lösemi hastası çocuklarımız için kan bağışı yapmak ve onların yaşama tutunmalarını sağlamak tek amacımız." dedi.

"4 yıl önce evlat acısı yaşadım"



Yücel, her geçen gün lösemi hastası çocukların, ilik nakli beklerken nakil bulamadıkları için yaşamını yitirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tura çıkmadan önce bir gün içinde 3 tane lösemi hastası çocuğumuzun hayatını kaybetmesine şahit oldum. Evlat acısı çok zor. Ben de 4 yıl önce evlat acısı yaşadım. Henüz 6 yaşına yeni girmiş olan evladımı kaybettim. Onun organlarını bağışladık, bu sayede 5 çocuk yaşama döndü. Daha sonra hayatımı çocuklara adadım. Kök hücre, kan ve organ bağışı için çeşitli çalışmalar yapıyorum ancak, yaptığım çalışmaların yeterli olmadığını düşündüm. 3 yılda yaptığımız kampanyalarla 118 çocuğumuza eşleşme sağlayabildik."

- "Bin 700 kilometreyi aştım"



Adana'dan 17 Eylül'de pedal çevirmeye başladığına işaret eden Yücel, "Rota üzerindeki şehirlerde kök hücre, kan bağışı kampanyaları yaptık. Daha sonra da hastanelerde tedavi gören çocuklarımızı ziyaret edip onlara moral ve motivasyon olarak destek olduk. 2 bin 100 kilometre pedal çevirmeyi hedefledim. İç Anadolu Bölgesindeki illeri tek tek gezdim, şu an bin 700 kilometredeyim. Adana, Niğde, Kayseri, Ankara ve Bolu'dan Düzce'ye kadar il ve ilçelere giderek umut olmak için farkındalık için pedal çevirdim." ifadesini kullandı.

Yücel, Sakarya ve Kocaeli'nin ardından İstanbul Kadıköy Meydanı'nda yolculuğunu bitireceğini sözlerine ekledi.