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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen 18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, film gösterimleriyle tamamlandı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin sorunsuz olarak tamamlandığını söyledi.

Festival komitesinin büyük bir özveri gösterdiğini ifade eden Ürkmezer, "Festivalimizi bugün film gösterimiyle tamamlamış bulunmaktayız. Festivalin en iyi şekilde yapılması için aylar öncesinden hummalı bir çalışma yürüten bütün ekibe teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca birçok etkinlik düzenledik ve bu etkinliklerimize de çok sayıda davetli katılırken, Safranbolu halkı da bizleri hiç yalnız bırakmadı." diye konuştu.

Festivalin organizasyonunda birçok kurum ve kuruluşun kendilerine destek olduğunu hatırlatan Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Uluslararası bir festivalin altından tek başımıza kalmamız mümkün değildi. Bunun içinde birçok kurum ve kuruluşla ortak çalıştık. Bizlere büyük destek verdiler. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ancak bu tür festivaller katılımcılar olmadan hiçbir anlam ifade etmiyor."

Safranbolu'nun kendini sanatla, kültürle ve restorasyonla ifade ettiğini aktaran Ürkmezer, "Türkiye'de değil dünyaya mal olmuş bir şehir. Bu şehrin elbette sanatla bir arada olmasına eskiden gelen geleneklerin çok büyük etkisi var. Biz bu sene şehrimizde açık hava sinema geleneğini de yaşatmak istedik. Bunu da başardıysak ne mutlu bize." değerlendirmesini yaptı.