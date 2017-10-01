Bartın’da "Kalbin için pedalla" etkinliği

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BARTIN (AA) - Bartın’da Dünya Kalp Günü dolayısıyla "Kalbin için pedalla" etkinliği düzenlendi.

Bartın Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü, Türkiye Kardiyoloji Derneği, Salcano Bisiklet, Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği işbirliğince organize edilen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Gazhane Kültür Parkında buluştu.

Bartın Sağlık Müdürü Dursun Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Dünya Kalp Günü dolayısıyla bisiklet turu ve yürüyüş etkinliği yapıldığını söyledi.



Toplumun sağlığı için hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Koç, “Vatandaşlarımız sağlığı için bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Biz de bu kapsamda bir çalışma yapmış olduk. Bugün burada buluşarak, her yaş grubunda gencinden yaşlısına etkinliğimize güzel bir katılım oldu. Güzel bir etkinlikti.” ifadesini kullandı.



Milli boksör Şennur Demir ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sağlığımıza, sağlıklıyken dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sağlığımız bozulduğunda hastanelerde ancak düzeltme oluyor koruma olmuyor. Bu yüzden herkesi sağlıklı beslenmeye, sağlıklı spor yapmaya, ve hareket etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.



Bartın Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Artar da etkinliğin kalp sağlığına dikkat çekmek açısından önemi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu etkinlikler Türkiye’de 32 ilde eş zamanlı yapılıyor, bizde Bugün kısa bir farkındalık turumuz oldu. Havanın kötü koşulda olmasına rağmen bisiklet etkinliğine yaklaşık 70 bisikletli katıldı. Biz bisiklet sporunun kalp, ritim bozukluğu, şeker ve tansiyon gibi hastalalıklara da yararlı olduğunu bilincinde olarak herkesin Dünya Kalp Gününü kutluyor, sağlıklı bir hayat için bisiklete binmeye davet ediyoruz."



Konuşmaların ardından etkinliğe katılan vatandaşlar, kentte pedal çevirdi.