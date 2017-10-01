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Futbol: TFF 1. Lig

01 Ekim 2017 Pazar, 15:08

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Metin, İlker Toprak

Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Onur Demir (Dk. 46 Fatih Atik), Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Dialiba (Dk. 85 Sinan Özkan), Dimitriadis, Dodo, Korkishko (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Recep Aydın, Dale

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Aaron, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Andreas (Dk. 90+1 Samet Asatekin), Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Cleyton (Dk. 64 Bulut Kaya), Drole, Serdar Özbayraktar (Dk. 78 Emircan Altıntaş)

Goller: Dk. 11 Dale (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 45+1 İbrahim Akdağ (penaltıdan) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Onur Demir, Dk. 62 Caner Arıcı, Dk. 67 Fatih Atik (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 14 Drole, Dk. 39 Cleyton, Dk. 79 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in yedinci haftasında Akın Çorap Giresunspor sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

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