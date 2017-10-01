Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İbrahim Çağlar Uyarcan
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Aytaç Kara, Azubuike (Dk. 44 Murat Yıldırım), Dening, Eren Tozlu, Adem Büyük, Boutaib
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Baurabia, Jonsson, Fofana, Musa Araz, Milosevic, Eze
Gol: Dk. 21 Eze (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Adem Büyük, Dk. 34 Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Ali Turan (Atiker Konyaspor)
MALATYA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor- Atiker Konyaspor müsabakasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
10. dakikada sağ kanatta gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Musa Araz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
21. dakikada Atiker Konyaspor mücadelede öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Fofana pasını ceza yayı çizgisindeki Eze'ye gönderdi. Bu oyuncunun dönerek çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluştu: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısını Atiker Konyaspor 1-0 önde tamamladı.