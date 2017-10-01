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Futbol: Süper Lig

01 Ekim 2017 Pazar, 15:11


Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İbrahim Çağlar Uyarcan

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Aytaç Kara, Azubuike (Dk. 44 Murat Yıldırım), Dening, Eren Tozlu, Adem Büyük, Boutaib

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Baurabia, Jonsson, Fofana, Musa Araz, Milosevic, ​​Eze

Gol: Dk. 21 Eze (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Adem Büyük, Dk. 34 Chebake (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Ali Turan (Atiker Konyaspor)


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor- Atiker Konyaspor müsabakasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

10. dakikada sağ kanatta gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Musa Araz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada Atiker Konyaspor mücadelede öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Fofana pasını ceza yayı çizgisindeki Eze'ye gönderdi. Bu oyuncunun dönerek çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelerle buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını Atiker Konyaspor 1-0 önde tamamladı.

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