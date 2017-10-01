IKBY'deki gayrimeşru referandum

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AYDIN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Parlamentosu'nun gayrimeşru referandumuna ilişkin, "Bizim önceliğimiz, Irak'ın toprak bütünlüğünün kalması ayrıca da dış politikada başka ülkelerin iç işlerine karışmamak. Irak yönetiminin kendi kararlarına saygılı olmaktar." dedi.

Cankurtaran, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu ile Koçarlı ilçesinde kurulan Çakırbeyli Köylü Pazarı'nı gezdi.

Pazarcı kadınlarla bir süre sohbet eden Cankurtaran, daha sonra gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin dış politikada yanlış bir yol izlediğini ileri süren Cankurtaran, ülkeyi maceraya sokacak politikalara girilmemesini istedi.

Cankurtaran, IKBY Parlamentosu'nun gayrimeşru referandumuna ilişkin, "Bizim önceliğimiz, Irak'ın toprak bütünlüğünün kalması ayrıca da dış politikada başka ülkelerin iç işlerine karışmamak. Irak yönetiminin kendi kararlarına saygılı olmaktır." dedi.

Yasemin Öney Cankurtaran, TEOG'un kaldırılmasına ilişkin de herkesin bu sınavın kaldırılmasına sevindiğini, parti olarak bu tip uygulamaların yanlış olduğunu söylediklerini kaydetti.