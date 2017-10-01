Horoz-tavuk çifti için müzayedede 30 bin 461 lira

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TRABZON (AA) - 1. Uluslararası Süs Tavukları Fuar ve Görsel Müzayedesi, Trabzon'da düzenlendi.

Trabzon Süs Tavukları Derneğince Maçka'daki bir restoranda yapılan müzayedeye, 38 ilden çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Farklı cins ve boylarda yaklaşık 400 tavuğun yer aldığı fuarda, mavi, yeşil ve kırmızı yumurta veren tavukların yanı sıra paçalı, gugullu, siyah derili ve daha birçok cins tavuk sergilendi.

Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Ömer Kılıçoğlu, müzayede öncesi yaptığı konuşmada, düzenledikleri bu tip fuarlar ile birlik ve beraberliği ön plana çıkardıklarını söyledi.

Kılıçoğlu, "Buraya gelen insanların hiçbiri ne tavuk almaya ne de tavuk satmaya geliyor. Burada uzun yıllardır süren ve sürecek dostluğun devam etmesi için bir araya geliniyor. 2015 yılında başladığımız bu sevdayı 2017 yılında Avrupa konfederasyonuna katılarak taçlandırıyoruz. Bunun için de Afyonkarahisar'da önümüzdeki hafta bir seminer düzenleyeceğiz. Arkadaşlarımızın bilgilenmesi ve öğrenmesi için dünyanın en iyi hocalarını bu seminere getireceğiz." diye konuştu.

Trabzon Süs Tavukları Derneği Başkanı Mehmet Er de organizasyona katılanların bu işe gönül verdiklerini belirterek, "Kanatlı sevdası adı altında güzel bir ortam ve birliktelik oldu. Önümüzdeki hafta içerisinde Afyon'da da bir seminer var. Aynı şekilde bu coşkuyu orada da yaşamak istiyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından Mehmet Er'e ait light brahma cinsi tavuk ve horozun satışı için müzayede yapıldı.

Satıştan elde edilecek gelirin derneğe bırakılacağı müzayede yaklaşık 1 saat sürdü. Dernek üyesi iki kişi arasında uzun süre devam eden müzayedede çok sayıda kişi destek amacıyla fiyat artışına katıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan canlı yayınlar aracılığıyla müzayedeye katılanların da bulunduğu organizasyonda, Afyon Süs Tavukları Derneği'nden Adem Çeliktaş 30 bin 461 lira karşılığında tavuk ve horozun yeni sahibi oldu.

Ardından fuara getirilen süs tavukları ve horozlarının müzayede ile satışına devam edildi.

Bu arada, 30 bin 461 liraya satılan tavuk ve horozun piyasa değerinin 2 bin lira olduğu öğrenildi.



