Bursa'da gıda sektörüne yönelik alım heyeti organizasyonu

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BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Ekonomi Bakanlığının desteğiyle yürüttüğü Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projesi kapsamında düzenlenen alım heyeti organizasyonunda, Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 39 ülkeden gelen 250'ye yakın iş insanı, yaklaşık 800 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, BTSO, "Bursa Food Point" kurumsal kimliğiyle hayata geçirilen gıda sektörünün Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi (Ur-Ge) kapsamında, 27 Eylül-1 Ekim'de ise 39 ülkeden 250'ye yakın iş dünyası temsilcisini Bursa'da ağırladı.

Gıda sektöründen 40'a yakın firmanın stant açtığı programa, Suudi Arabistan'dan Çin'e, Almanya'dan Endonezya'ya, Hindistan'dan Rusya'ya kadar farklı coğrafyalardan gelen iş insanları önemli ticari bağlantılar kurdu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedefi doğrultusunda Bursa'nın dış ticaret hacmini güçlendiren adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari Projesi ve Ur-Ge Alım Heyeti organizasyonlarıyla Bursalı firmaların ihracatına katkı sağlamak istediklerini aktaran Burkay, Ur-Ge projesi kapsamında bugüne kadar yapılan 9 alım heyeti programında bin 200'den fazla yabancı iş dünyası temsilcisini firmalarla buluşturduklarını vurguladı.

Burkay, alım heyeti organizasyonlarının firmaların ihracatına katkı sağlarken, kentin turizm ve ticaretine de büyük güç kattığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yabancı iş dünyası temsilcileri firmaların üretim tesislerini inceleme fırsatı yakaladı. Gıda sektörüne yönelik düzenlediğimiz Ur-Ge alım heyeti programımız, firmalarımızın 39 ülkeden gelen iş insanlarıyla buluşmasını sağladı. Stant açan firmalarımız 800'e yakın iş görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin yaklaşık 200'ü olumlu geçti. BTSO olarak Bursa ekonomisinin ihracat odaklı büyümesi için yeni organizasyonlarımıza devam edeceğiz."

- "Bursa ile iş birliği yapacağız"

Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası Gıda ve Tarım Sektörü Komite Başkanı ve Mıdway Food firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Halit Al Amin de Bursa'yı yaş sebze ve meyve üretiminde oldukça başarılı bulduğunu ifade etti.

Geçmiş dönemlerde Bursalı firmalarla ticaret yapma fırsatı yakaladığını anlatan Al Amin, "Türkiye'nin ve Bursa'nın gıda sektöründeki potansiyelini çok iyi biliyorum. BTSO öncülüğünde faaliyete geçen alım heyeti programında önemli görüşmeler yaptık. Böyle bir organizasyonla sektöre ilişkin tüm markaları bir arada görmek bizim işimizi de kolaylaştırdı. Bazı firmalarla iş birliği yapma konusunda önemli adımlar attık. Özel ve güzel bir organizasyonla karşılanmaktan dolayı çok mutlu oldum. BTSO'ya organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





