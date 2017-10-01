Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da hedef galibiyet

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SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bolu ve İtalya'da yoğun bir hazırlık döneminin ardından çalışmalarına Sakarya'da devam eden Sakarya Büyükşehir Belediyesyor, ligdeki ilk maçı olan Demir İnşaat Büyükçekmece'yi deplasmanda yenerek sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Takım kaptanı Kerem Gönlüm, yaptığı açıklamada, ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Süper Lig'in gerek bütçesiyle gerek oyuncu kalitesiyle çok başka ve zorlu bir kulvar olduğunu belirten Gönlüm, "Önceliğimiz ligde oyunumuzla tutunup kalıcı olmak. İlk beş hafta önemli ve fikstür avantajımız var. Oynamadan maçlar kazanılmıyor ama en azından bize denk takımlarla ilk beş haftada karşılaşıyor olmamız çok önemli. Bu beş hafta sonucundaki performansımızla Süper Lig sıralamasında üst sıralara doğru tırmanmaya çalışacağız." diye konuştu.





- "Başarıya aç bir takımız"





Takımın tecrübeli oyuncusu Tufan Önen de hazırlık kampı sürecinin iyi geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız yaz turnuvalarını en iyi şekilde geçirmekti. Kamp sürecimiz çok iyi geçti. Özellikle İtalya kampı oldukça verimliydi. Yaş ortalamasına bakıldığında genç bir takımız. Çok fazla mücadele etmek isteyen başarıya aç bir takımız. Şu anda tüm oyuncularımız sezona konsantre olmuş durumda. Sezonu en yukarda ve en iyi bitirebileceğimiz noktada bitirmek istiyoruz. Biliyoruz ki seyircimizin desteği bizler için önemli. Seyircimizi maçlara davet ediyorum. Biz onlarla daha güçlü hale geliriz."