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Maçın ardından

01 Ekim 2017 Pazar, 15:52


GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, ilk yarıda kazanacakları maçı berabere bitirdiklerini belirtti.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıyı 3-0 önde tamamlayabilecekleri bir oyun sergilediklerini söyledi.

Penaltı golüyle rakibin beraberliği yakaladığını ifade eden Diyadin, "İlk yarıda kapatacağımız maçı penaltıyla beraberlikle bitirdik. İkinci yarıda pozisyon yakaladık ama atamadık. Sonuç olarak oyuncuların performansından memnunum." diye konuştu.


- Ümraniyespor cephesi


Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise rakibin kendi evinde baskılı ve coşkulu oynadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gol yolundaki varyasyonlarını durdurduk ancak çalıştığımız halde gol yedik. Sıkıntılı zeminin de etkisiyle oyun kurarak geçişleri yapamadık. Gol yedikten sonra golü aradık neticede pozisyona girdik penaltı kazandık. Daha sonra golü de bulabilirdik ancak olmadı. Mücadeleden memnunum. Gönül isterdi ki üç puan alalım. Lider takım, bir puan almak da iyidir."

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