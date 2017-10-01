Edanur'un hukuk mücadelesi verirken hayatını kaybeden babası, toprağa verildi

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, evinin önünde traktör römorku üzerinde oynarken nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonucu 7 yıl önce hayatını kaybeden 4 yaşındaki Edanur'un hukuk mücadelesi veren ve iki gün önce geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybeden babası Yusuf Avcı (35), toprağa verildi.

Yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumundan alınan Avcı'nın cenazesi, ilçedeki Dedeoğlu Camisine getirildi. Avcı, burada kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Çiftlik köyünde kızının mezarının yanında toprağa verildi.

Yusuf Avcı'nın ağabeyi Ahmet Avcı, kardeşinin mezarı başında gazetecilere yaptığı açıklamada, genç yaşta kardeşini kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hakkımızı sonuna kadar arayacağım, şikayetçi oldum. Suçlular adalete inşallah en kısa sürede teslim olacak, herkes cezasını çekecek. Onun da yaşamaya hakkı vardı. 35 yaşındaki gencecik adam iki tane çocuk bıraktı geride, bir tane çocuk gömdü buraya. Yıllardır onun mücadelesini verdi, sonuçsuz kaldı, örtbas ettiler. Onun sonucunu göremeden gitti, Doktorların gazabına uğradı. Yapamayacakları ameliyata niçin almışlar? Hakkımı sonuna kadar arayacağım, savcılığa bildirdim. İkisinin de davasını sürdüreceğim. Ben arkasındayım. Ben kardeşimin hukuk mücadelesini devam ettireceğim."

- Olay

Kurttepe mevkisinde, 4 Kasım 2010'da evlerinin önünde traktör römorku üzerinde oynayan 4 yaşındaki Edanur Avcı, başına nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi üzerine kaldırıldığı Karabük Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında köyün yakınında bulunan 125. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığına ait 230 silah incelenmiş ancak sonuç alınamamıştı. Olayla ilgili askeri savcılık tarafından açılan soruşturma ise 2015 yılında takipsizlik kararıyla sonlandırılmıştı.

Baba Yusuf Avcı, 2 yıl önce kapatılan soruşturmanın yeniden açılması için Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) başvurmuştu. Cumhuriyet Savcılığı haziran ayında yeniden inceleme başlatmış ve baba Yusuf Avcı'nın ifadesine başvurulmuştu.

Safranbolu'da kuaför olan ve kalbinde delik olduğu anlaşılan Yusuf Avcı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki gün önce ameliyat edilmiş, daha sonra yoğun bakım ünitesine alınan Avcı, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

Ailenin şikayeti üzerine Avcı'nın kesin ölüm nedeninin anlaşılması için cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.



