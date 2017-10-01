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Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası

01 Ekim 2017 Pazar, 16:13


ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen MVK (Mustafa Vehbi Koç) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Golf Kulübünde bu yıl 16'ncısı yapılan turnuva, geçen yıl yaşamını yitiren iş adamı Mustafa Vehbi Koç'un anısına düzenlendi.

Şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Almanya, İtalya, Hollanda, Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Avusturya, Ukrayna, Slovakya, Çekya, Libya, Malta, Hırvatistan, Birleşik Krallık, Romanya ve Güney Kore'den 89 golfçü katıldı. Turnuvada üçüncü günün sonunda sıralamaya giren 18'i kadın toplam 60 sporcu finalde yarışmaya hak kazandı.

Organizasyonun son gününde erkekler kategorisinde Polonyalı Mateusz Gradechi 277 gross skorla şampiyon oldu. Birleşik Krallık adına yarışan Arron Edwards Hill 282 gross skorla ikinci, Danimarkalı Nicolai Nohr Madsen de 286 gross skorla şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

Kadınlar kategorisinde ise Rus Sofya Morozova 289 gross skorla şampiyon olurken, İtalyan Caterina Tatti 294 gross skorla ikinci, Gülten Gül Gözüyanık da 304 gross skorla üçüncülüğü elde etti.

Gradechi, 2018'de yapılacak Turkish Airlines Challenge'da oynamaya hak kazandı.

Organizasyon sonunda dereceye girenlere ödülleri, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve THY yetkililerince verildi.

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