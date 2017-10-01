HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:

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GAZİANTEP (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Sakın gevşemeyin, yanılgıya düşmeyin, birbirinizle didişmeyin, provakasyona gelmeyin. Biz hep kardeşlik, adalet diyeceğiz." dedi.

Yapıcıoğlu, bir düğün salonunda düzenlenen partisinin Şahinbey İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yola çıktıklarından bu yana adalet, kardeşlik ve ümmet bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

"Biz Suriye konusunda, çatışmasızlık meselesinde uyarılarımızı yaptığımızda dudak bükenler daha sonra açıkça itiraf edemese de yıllar sonra söylediğimizi kendi cümleleri gibi söylüyorlar."diyen Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bize bir şey gösteriyor. O doğrularımızda çok daha ısrarcı olmalıyız. Her gün biraz daha insana götürmek için çabamızı arttırmalıyz. Bu memlektin buna ihtiyacı var. Hak eninde sonunda kazanacaktır. Davası hak olanın destekçisi Allah'tır. Bu nedenle bütün kardeşlerimden istirhamım şudur; Sakın gevşemeyin, yanılgıya düşmeyin. Birbirinizle didişmeyin, provakasyona gelmeyin. Biz hep kardeşlik, adalet diyeceğiz. Israrla bunları söyleyip bizi anlamayanların da bir gün bu söylemlerimizin haklılığını itiraf etmelerini temin edeceğiz. Biz onu başardığımız gün, insani değerlerin, İslami ölçülerin sosyal, siyasi, aile hayatımıza girdiği gün vazifemizi yerine getirmenin huzuru içerisinde olacağız. İlla bu memleketi biz yöneteceğiz, birileri bizimle yönetecek kavgası içerisinde değiliz. Biz adaletin hakim olmasını isityoruz. Bu dava koltuk davası değil, hakkı, adaleti hakim kılma davasıdır."

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Abdülkadir Üstündağ, Hür Dava Partisi Şahinbey İlçe Başkanlığına seçildi.



