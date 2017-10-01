Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

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KİLİS (AA) - Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri hafta sonunda da devam etti.

Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Suriye plakalı otobüslerle Öncüpınar Gümrük Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, 5 Eylül'den bu yana yaklaşık 43 bin Suriyeli'nin Türkiye'ye giriş yaptığını, bugün bin kişinin daha giriş yapmasının beklendiğini bildirdi.

Suriyeli Selehaddin el-Haşim, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıl sonra bayram için ülkesine gitmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Sığındıkları günden bu yana Türkiye'de hiç bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Haşim, bayram için açılan kapılar ve kendilerine sağlanan hizmetler için emeği geçenlere teşekkür etti.

Rim Rahim de yaklaşık 5 yıl önce geldiği ülkesine, verilen izin sayesinde ilk defa gittiğini ve yıllardır göremediği akrabalarıyla bayramı geçirdiğini söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla 55 bin 200 Suriyeli ülkesine gitmişti.