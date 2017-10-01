Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İbrahim Çağlar Uyarcan
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Aytaç Kara, Azubuike (Dk. 44 Murat Yıldırım), Dening (Dk. 77 Dia), Eren Tozlu (Dk. 54 Barazite), Adem Büyük, Boutaib
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 57 Ferhat Öztorun), Baurabia, Jonsson, Fofana, Musa Araz, Milosevic (Dk. 79 Evouna), Eze (Dk. 71 Manyama)
Goller: Dk. 21 Eze (Atiker Konyaspor), Dk. 70 Aytaç Kara (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Rahman Buğra Çağıran (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Adem Büyük, Dk. 34 Chabake, Dk. 54 Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 34 Ali Turan, Dk. 75 Ferhat (Atiker Konyaspor)
MALATYA (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor maçı 1-1 sona erdi.
61. dakikada Fofana'nın sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Musa Araz'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
70. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, beraberliği yakaladı. Adem Büyük'ün soldan ortasında Dening'in kafayla indirdiği topa ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden vuran Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
89. dakika Bourabia'nın ceza sahasının dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Ertaç Özbir, topu güçlükle kornere çeldi.
90. dakika ev sahibi takımdan Rahman Buğra Çağıran, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyonda kazanılan serbest vuruşta Manyama'nın ön direğe gönderdiği topa hareketlenen Bourabia'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.