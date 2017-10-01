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6. Uluslararası Antalya Kemer Bisiklet Festivali

01 Ekim 2017 Pazar, 16:27

ANTALYA (AA) - Antalya Bisiklet Festivali Derneği (ANBİFED) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Antalya Kemer Bisiklet Festivali'ne 3'ü yabancı 370 sporcu katıldı.

Antalya Valiliği ve Kemer Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen ve 4 gün süren festivalde sporcular, Tekirova Mahallesi, Göynük Kanyonu, Alacasu Koyu, Çıralı ve Olympos sahili, Fasalis Antik Kenti ve Kesme Boğazı'ndaki tarihi taş köprüde pedal çevirdi.

Rusya, Avusturya ve Almanya'dan birer sporcunun katıldığı etkinlikte 370 bisiklet tutkunu zaman zaman yollarda mola verdi.

ANBİFED Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe büyük emek harcadıklarını söyledi. Akyüz, katılımcıların tamamının gönüllü bisiklet sevdalısı olduğunu belirterek, "Amacımız, bisikleti insanlara sevdirmek ve bisiklet sporuna olan ilgiyi artırmak. Önümüzdeki yıllarda bu çabalarımızın karşılığını görmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Akyüz, Antalya ve çevresindeki tarihi ve kültürel mekanlar ile doğal güzellikleri yerinde görmek amacıyla düzenlenen etkinlikte bisikletin alternatif ulaşım aracı olarak da benimsenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Festivale Afyonkarahisar'dan katılan Sercan Kızılkaya, Kemer'in doğasının ve güzelliğinin insanı cezbettiğini dile getirerek, yarışlara katılmayı amaçladığını ve antrenmanlarını da bu tarz etkinliklerde yaptığını anlattı.

Bisiklet sürmeyi çok sevdiğini ifade eden Kızılkaya, herkese bisiklete binmeyi tavsiye etti.

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