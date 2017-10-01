Bodrum'da üç kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçeye bağlı Turgutreis Caddesi'nde yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caddede seyreden motosiklete ara sokaktan çıkan bir otomobilin çarpışması yer alıyor. Kazada çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcunun, yol kenarında bekleyen vatandaşa çaptığı ve bu kişinin de yere düşerek yaralanmasına neden olduğu görülüyor.

Kazanın ardından çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaşın yerden kalkması ve kazazedelere yardım etmeye çalışması da ilginç görüntüler oluşturuyor.

Kazada yaralanan ancak buna rağmen yerde yatanlara yardım etmeye çalışan su tesisatçısı Yılmaz Göl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın dün gece saatlerinde yaşandığını söyledi.

Bir otomobilin motosiklete çarpıştığını ifade eden Göl, "Motosiklettekiler araca çarpmamak için çaba gösterdi ancak kaza yaşandı. Motor ve üzerindekiler, o anda arkadaşımla yol kenarında duruyorduk ve üzerimize geldi. Çok büyük bir kaza atlattık." dedi.

- "Çocuğa hava yastığı görevi uyguladım"

Göl, motosikletten fırlayan yaralının kendisine çarptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuk motosikletten fırladı ve bana çarptı. Bende onunla birlikte yere düştüm. Ben çocuğa hava yastığı görevi uyguladım. Bana çarpmasaydı duvara çarpıp daha kötü olabilirdi. Kalkıp onları yan çevirdim, kanama veya başka bir durum varsa önlem almak istedim. Elimden geleni yaptım."

Göl, bölgede zaman zaman bu türde kazaların yaşandığına dikkati çekerek, yetkililerin bölgede önlem alması gerektiğine işaret etti.



