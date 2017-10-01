Rize'deki şiddetli yağış

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RİZE (AA) - Rize'de etkili olan şiddetli yağışın ardından başlatılan hasar tespit ve yardım çalışmaları sürüyor.

Şiddetli yağış sonrası İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri bölgede yıkılan ve hasar gören evlerin tespiti için çalışmalarını hızlandırdı. Samsun ve Erzurum'dan sevk edilen AFAD ekipleri çalışmalara destek sağlıyor.

UMKE ekipleri ise kronik rahatsızlığı bulunanlar ile yatalak hastaların tedavisi için hizmet veriyor.

İl Özel İdare ekipleri, köy yollarında ulaşımın sağlanması için çaba harcarken Karayolları ekipleri Çayeli-Kaptanpaşa yolunun heyelan olan kesimlerinde 2 gündür sürdürdüğü temizleme çalışmasını büyük ölçüde tamamladı. Yolun çöken noktalarında dolgu çalışması devam ederken ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Karayolları Rize Şube Şefi Ercan Çiçek, bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgede asma köprünün yıkılması sonucu evinde mahsur kalan Hasan Özdemir'e, üç günlük aradan sonra ulaşıldı. AFAD ekipleri ile birlikte Özdemir'in oğlu Mehmet Özdemir de yıkılan köprünün sağlam kalan tellerine tutunarak yolun karşısındaki eve geçti.

Özdemir, anne ve babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, sadece yıkılan köprünün onarımı için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Öte yandan, toprak kayması sonucu hayatını kaybeden Songül Tolan ile yaralanan annesi Esma Tolan'ın evinde, komşuları eşyaların toplanması için yardım ediyor.