Başına isabet eden "yorgun mermi" yaraladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde başına "yorgun mermi" isabet eden çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete giden Damra Yılmaz'ın (16), sokakta oynadığı sırada başına "yorgun mermi" isabet etti.
Yaralanan çocuk, babası Mehmet Yılmaz tarafından özel araçla kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata alındı.
Damra Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı görmediğini, sokakta oynayan çocukların kendisine haber verdiğini belirterek, üzgün olduğunu söyledi.