ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başına isabet eden "yorgun mermi" yaraladı

01 Ekim 2017 Pazar, 17:12

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde başına "yorgun mermi" isabet eden çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete giden Damra Yılmaz'ın (16), sokakta oynadığı sırada başına "yorgun mermi" isabet etti.

Yaralanan çocuk, babası Mehmet Yılmaz tarafından özel araçla kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata alındı.

Damra Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı görmediğini, sokakta oynayan çocukların kendisine haber verdiğini belirterek, üzgün olduğunu söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Sanko Holding Anadolu'nun 500 büyük şirketi arasında
YEREL

SANKO HOLDİNG ANADOLU'NUN 500 BÜYÜK ŞİRKETİ ARASINDA

Gaziantep'in ihracatı arttı
YEREL

GAZİANTEP'İN İHRACATI ARTTI

Güneydoğu'dan ihracat arttı
YEREL

GÜNEYDOĞU'DAN İHRACAT ARTTI

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu:
YEREL

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI YAPICIOĞLU:

Tarihi Rumkale'deki &quot;Su Sporları Festivali&quot;
YEREL

TARİHİ RUMKALE'DEKİ "SU SPORLARI FESTİVALİ"

Tarihi Rumkale'de &quot;Su Sporları Festivali&quot;
YEREL

TARİHİ RUMKALE'DE "SU SPORLARI FESTİVALİ"

&quot;Notre Dame - Quasimodo&quot; müzikali Gaziantep'te
YEREL

"NOTRE DAME - QUASİMODO" MÜZİKALİ GAZİANTEP'TE

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Gaziantep'teki kayınpeder cinayeti
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ KAYINPEDER CİNAYETİ