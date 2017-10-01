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HDP milletvekilleri Edirne'de

01 Ekim 2017 Pazar, 17:15
HDP milletvekilleri Edirne'de

EDİRNE (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın da aralarında olduğu HDP milletvekillerinden oluşan grup, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'ne giden yolda, Edirne Valiliği'nin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca aldığı önlemler çerçevesinde polisin aldığı güvenlik barikatının önünde basın açıklaması yaptı.

"Yasama döneminin açılışında Edirne hapishanesinin önünde olmayı anlamlı buluyoruz" diyen Kemalbay, meclislerin halkın iradesini yansıtması gerektiğini ifade ederek, "Biz hem meclisteyiz, hem sokaktayız, hem meydanlardayız, alanlarda, fabrikalarda, evlerde demokrasi kazanıncaya kadar barış kazanıncaya, özgürlükler kazanıncaya kadar bu mücadeleyi sürdürüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın "haksız yere" tutuklandığını öne süren Kemalbay, Demirtaş'ın toplumla her türlü iletişim kurmayı başardığını, roman, öykü, şiir, politik yazılar yazdığını tweet attığını, resim yaptığını belirtti.

HDP Sözcüsü Osman Baydemir'in Demirtaş'ın mesajını okuması sonrası grup olaysız dağıldı.

Açıklama sırasında polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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