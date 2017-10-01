"Hayatımız Roman" Projesi Roman havasıyla tamamlandı

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SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezince (OKTAM), Roman kadınların iş gücüne katılımı için hazırlanan "Hayatımız Roman" Projesi'nin kapanışı Roman Orkestrası'nın konseriyle yapıldı.

Avrupa Birliği "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında kabul edilen "Hayatımız Roman" Projesi kapsamında Roman vatandaşların sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi için Samsun'dan 40, Amasya'dan 10 olmak üzere 50 Roman kadına "Hasta ve Yaşlı Bakımı" ile "Konut ve İş yeri Temizliği" eğitimleri verildi.

OKTAM, Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği (SAMROM) ile Canik Yavuz Selim Gençlik, Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Derneğinin ortaklaşa yürüttüğü projenin tamamlanması dolayısıyla Doğupark Amfi Tiyatro'da program düzenlendi.

Proje Koordinatörü ve OKTAM Müdürü Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, yaptığı konuşmada, "Hayatımız Roman'' Projesi ile özellikle Roman genç kızları hedef aldıklarını ve istihdama yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Projenin kapanışı nedeniyle katılımcılara döner ekmek ikramı yapıldı ardından Roman Orkestrası konser verdi.

Davul, klarnet, keman, darbuka, kanun gibi enstrümanların yer aldığı orkestranın seslendirdiği parçalara Roman kadınlar ve çocuklar dans ederek eşlik etti.