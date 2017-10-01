ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yaylanın en güzel kavunu seçildi

01 Ekim 2017 Pazar, 17:23

MUĞLA (AA) - Menteşe Belediyesinin Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında ''Yayla Kavunu Yarışması'' düzenlendi.

Karabağlar Yaylası'nda düzenlenen yarışma, halk oyunları gösterisi ile başladı. Yarışmada yaylada yetiştirilmiş 22 kavun Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği temsilcisinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Jüri üyeleri, yaylada yetiştirilen kavunlara rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekline göre puan verdi. Yarışmada Şerafettin Tavuç'un kavunu birinci, İslam Vardar'ın kavunu ikinci, Yener Seba'nın kavunu da üçüncü seçildi.

Yarışmada dereceye girenler, çeşitli tarım aletleri ile ödüllendirildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, şehrin verimli tarım arazileri ve bol ürün çeşitliliği ile tarım kenti olduğunu söyledi.

Karabağlar yayla kavununun kentin kendine has ürünü olup geleneksel yöntemlerle üretildiğini belirten Civelek, "Bu ürünün tanınmasına, korunmasına, yeni nesillere aktarılmasına, pazarının artırılmasına, aynı zamanda yayla kültürünün güzelliklerinin tanıtılmasına imkan sunanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Karabağlar Yaylası'nın kent kimliğinin oluşmasında önemli yeri bulunduğunu anlatarak, doğal sit alanındaki bölgenin korunup gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise kültür şenlikleri kapsamında yayla kavunu şenliğinin geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Yaylada yetiştirilen kavunların özel ve kendilerine has tatları olduğunu ifade eden Gümüş, "Bu özelliği tüm halkımıza ve misafirlerimize tanıtmak istiyoruz. Hizmete başladığımız günden bu yana bir yüzümüz kırsala dönük oldu. Biz her zaman üreticimizin yanında olduk. Karabağlar yaylası da bünyesinde barındırdığı özellikleri ile bizim için çok özel bir bölge. Bizde bu bölgeyi korumayas devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan programa katılanlara 500 kilo yayla kavunu ve yöresel keşkek ikram edildi.

İLGİLİ HABERLER
Muğla'da trap atışları yapıldı
YEREL

MUĞLA'DA TRAP ATIŞLARI YAPILDI
Anıt ağaçlardan zeytin topladılar
YEREL

ANIT AĞAÇLARDAN ZEYTİN TOPLADILAR
Bodrum'da üç kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
YEREL

BODRUM'DA ÜÇ KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI GÜVENLİK KAMERASINDA

Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

MUĞLA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
&quot;Princess Globe-2017&quot; Güzellik Yarışması
YEREL

"PRİNCESS GLOBE-2017" GÜZELLİK YARIŞMASI

&quot;Kurtarılamaz&quot; denilen bacağı atardamarları dikerek kurtardılar
YEREL

"KURTARILAMAZ" DENİLEN BACAĞI ATARDAMARLARI DİKEREK KURTARDILAR
Muğla'da orman yangını
YEREL

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI
Tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı
YEREL

TEDAVİLERİ TAMAMLANAN CARETTA CARETTALAR DENİZE BIRAKILDI
Muğla'daki cinayet
YEREL

MUĞLA'DAKİ CİNAYET
Muğla'da satranç şenliği
YEREL

MUĞLA'DA SATRANÇ ŞENLİĞİ

Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU