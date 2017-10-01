Yaylanın en güzel kavunu seçildi

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MUĞLA (AA) - Menteşe Belediyesinin Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında ''Yayla Kavunu Yarışması'' düzenlendi.

Karabağlar Yaylası'nda düzenlenen yarışma, halk oyunları gösterisi ile başladı. Yarışmada yaylada yetiştirilmiş 22 kavun Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği temsilcisinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Jüri üyeleri, yaylada yetiştirilen kavunlara rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekline göre puan verdi. Yarışmada Şerafettin Tavuç'un kavunu birinci, İslam Vardar'ın kavunu ikinci, Yener Seba'nın kavunu da üçüncü seçildi.

Yarışmada dereceye girenler, çeşitli tarım aletleri ile ödüllendirildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, şehrin verimli tarım arazileri ve bol ürün çeşitliliği ile tarım kenti olduğunu söyledi.

Karabağlar yayla kavununun kentin kendine has ürünü olup geleneksel yöntemlerle üretildiğini belirten Civelek, "Bu ürünün tanınmasına, korunmasına, yeni nesillere aktarılmasına, pazarının artırılmasına, aynı zamanda yayla kültürünün güzelliklerinin tanıtılmasına imkan sunanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de Karabağlar Yaylası'nın kent kimliğinin oluşmasında önemli yeri bulunduğunu anlatarak, doğal sit alanındaki bölgenin korunup gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise kültür şenlikleri kapsamında yayla kavunu şenliğinin geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Yaylada yetiştirilen kavunların özel ve kendilerine has tatları olduğunu ifade eden Gümüş, "Bu özelliği tüm halkımıza ve misafirlerimize tanıtmak istiyoruz. Hizmete başladığımız günden bu yana bir yüzümüz kırsala dönük oldu. Biz her zaman üreticimizin yanında olduk. Karabağlar yaylası da bünyesinde barındırdığı özellikleri ile bizim için çok özel bir bölge. Bizde bu bölgeyi korumayas devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan programa katılanlara 500 kilo yayla kavunu ve yöresel keşkek ikram edildi.